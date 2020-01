Licenziamento alla Treofan, la nota dei Sindacati (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di un anno i lavoratori della Treofan Italy Battipaglia si trovano nella condizione di dover ricevere per la seconda volta l’attivazione della procedura di Licenziamento collettivo. Sulla vicenda si registra questa mattina la nota dei sindacato che fanno sapere che, a seguito dell’avvio della procedura, si sono riuniti con i in assemblea per valutare le azioni più opportune da mettere in campo in concomitanza con il tavolo ministeriale che deve tenersi a breve. Si contestano fortemente le motivazioni alla base dell’avvio della suddetta procedura, in quanto essa fa riferimento all’impossibilità di reindustrializzare il sito di Battipaglia. “Tale condizione è, infatti, difforme dalle dichiarazioni della stessa Jindal che, con una nota di osservazioni in risposta alla Delibera Asi n.366/2019 in merito alla revoca dei terreni ... Leggi la notizia su anteprima24

