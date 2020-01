Le Sardine a Conte: “Confrontiamoci su decreti sicurezza e democrazia digitale” (Di sabato 18 gennaio 2020) L’invito delle Sardine a Conte: “Sarebbe bello incontrare il premier e iniziare una interlocuzione su decreti sicurezza e democrazia digitale”. BOLOGNA – Le Sardine rivolgono un invito a Conte. Nel corso di una conferenza stampa il portavoce, Mattia Santori, ha ribadito la loro intenzione di incontrare al più presto il premier per “iniziare un confronto su temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale. Fino a questo momento non abbiamo ricevuto nessun invito ufficiale ma sarebbe bello poterci vedere per raccontargli cosa è successo e cosa sta succedendo in questi ultimi giorni“. Il passo indietro su Bibbiano Durante la conferenza stampa Santori ha annunciato anche un possibile passo indietro su Bibbiano ma ad una condizione: prima deve rinunciare la Lega. “Non siamo noi un pericolo di sciacallaggio per la città – ha ... Leggi la notizia su newsmondo

