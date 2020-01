Hulu ordina una comedy con Steve Martin e Martin Short. Il trailer di Little Fires Everywhere (Di sabato 18 gennaio 2020) Hulu al TCA: Hulu ordina una comedy con Steve Martin e Martin Short prodotta da Dan Fogelman. Il trailer di Little Fires Everywhere e il futuro dell’esclusività nello streaming. Hulu ieri ha raggiunto i giornalisti americani al TCA Winter Press Tour a Pasadena, con una serie di annunci di nuovi progetti e presentando varie serie tv in arrivo sulla piattaforma. Tra i progetti di alto profilo che il servizio streaming di casa Disney ha annunciato c’è l’ordine diretto a serie di una comedy serializzata con Steve Martin e Martin Short. Un progetto molto importante che si pone l’obiettivo di mischiare i generi del true-crime e del mystery con la comedy. La serie inoltre è prodotta da Dan Fogelman, il creatore di This Is Us (e noto per le sue comedy molto strane, come Galavant o The Neighbors o Vicini del terzo tipo in Italia). La comedy, ancora senza titolo, si ispira ... Leggi la notizia su dituttounpop

Hulu ordina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hulu ordina