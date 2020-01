Harry e Meghan perdono il titolo reale: niente più soldi pubblici (Di sabato 18 gennaio 2020) Il principe Harry e la duchessa Meghan Markle perdono il titolo di Altezze Reali e di conseguenza non riceveranno più fondi pubblici. Dovranno inoltre restituire 2,4 milioni di sterline, ovvero la cifra spesa per la ristrutturazione della loro abitazione, Frogmore Cottage. Harry e Meghan perdono il titolo reale A renderlo noto è stata una nota di Buckingham Palace, arrivata a pochi giorni di distanza dell’annuncio da parte della coppia di voler rinunciare ai loro impegni ufficiali, incluse le nomine militari. Riunitasi a Sandringham, la famiglia reale aveva messo a punto le condizioni della loro nuova vita. Le decisioni riguardanti il titolo di altezze reali e la rinuncia ai fondi, viene precisato, sono arrivate “dopo mesi di conversazioni e discussioni più recenti“. Nonostante il loro allontanamento, i due hanno comunque ribadito di continuare a sostenere i valori di ... Leggi la notizia su notizie

