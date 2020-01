GF Vip, Wanda Nara attaccata da Ivana Icardi: “Sei una sfacciata” (Di sabato 18 gennaio 2020) Ivana Icardi sbotta contro Wanda Nara del Grande Fratello Vip: “Sei la donna più incoerente del Mondo” Sull’ultimo numero del settimanale Di Più è stata pubblicata la lettera di Ivana Icardi. Una lettera in cui quest’ultima si è sfogata duramente contro Wanda Nara. Il motivo? In pratica la sorella di Mauro Icardi, in questa lettera, non ha nascosto tutto il suo stupore nel vedere la donna opinionista del Grande Fratello Vip, cogliendo la palla al balzo per criticarla duramente: “Sei veramente sfacciata e senza ritegno…Mi hai allontanato da mio fratello perchè non ti stava bene che andassi al GF argentino…E adesso che fai? Partecipi come opinionista al GF italiano! Sei proprio la donna più incoerente del Mondo…” Difatti pare che Wanda Nara, ai tempi, abbia fatto di tutto pur di impedire a Ivana di partecipare al GF argentino per ... Leggi la notizia su lanostratv

