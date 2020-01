Clima: mais, soia e grano le produzioni alimentari più colpite (Di sabato 18 gennaio 2020) Surriscaldamento, siccita’, incendi, inondazioni: l’effetto dei cambiamenti Climatici sta già influendo e lo farà sempre piu’ nei prossimi anni sull’offerta di cibo e di acqua e sulle produzioni nel mondo. Un esempio? Dall’inizio dell’estate un devastante rogo, un “vero inferno” l’ha definito l’economista Usa, premio Nobel Paul Krugman, sta letteralmente mandando in cenere gran parte dell’Australia. I danni ambientali sono enormi: la cappa di fumo sprigionata dagli incendi e’ di dimensioni pari a un terzo dell’intero continente europeo, si parla di quasi un miliardo di animali uccisi, 30 persone morte, oltre 10 milioni di ettari di territorio distrutto, un’area estesa come il Portogallo, milioni di tonnellate di cenere che finiscono nei fiumi, nei laghi e in mare, inquinando le riserve ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

