Celine Dion lutto in famiglia: il post è commovente (Di sabato 18 gennaio 2020) Questo articolo Celine Dion lutto in famiglia: il post è commovente è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grave lutto in famiglia per Celine Dion che su Instagram ha dato la triste notizia a tutti i suoi fan che si sono stretti a lei in un caloroso abbraccio. Grave lutto per Celine Dion: è scomparsa all’età di 92 anni la madre Therese Dion. L’annuncio, purtroppo molto triste, è stato fatto dalla stessa cantante … Leggi la notizia su youmovies

Agenzia_Ansa : Musica, morta la madre di Celine Dion - cditalia : RT @Agenzia_Ansa: Musica, morta la madre di Celine Dion - cditalia : RT @MediasetTgcom24: Morta a 92 anni la madre di Celine Dion, l'annuncio sui social: fu lei a lanciare la carriera della figlia #mamandion… -