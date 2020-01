Australia | il WWF | «Disastro di proporzioni storiche» La pioggia non frena l’emergenza

Incendi in Australia : anche con la pioggia l’emergenza non è finita - per il WWF “Un disastro di proporzioni storiche” : I devastanti Incendi che stanno sconvolgendo l’Australia producono effetti drammatici non solo per la perdita di vite umane, di milioni di ettari di ecosistemi forestali e per la morte di milioni di animali selvatici e domestici. Effetti secondari ma non meno drammatici sono quelli che le centinaia di tonnellate di cenere e detriti prodotti dagli Incendi hanno e avranno sull’ambiente e sulla salute umana nei prossimi mesi. In questo ...

Emergenza incendi Australia : anche i canoisti azzurri a Sydney sostengono la raccolta fondi del WWF Italia [VIDEO] : Per la nazionale di canoa slalom l’Australia è come una seconda casa e per dare un aiuto concreto nel fronteggiare l’Emergenza incendi la Federazione Italiana Canoa Kayak sostiene la raccolta fondi del WWF Italia per l’Emergenza incendi. Da circa vent’anni infatti – a partire dalla sua costruzione per le Olimpiadi del 2000 – gli azzurri della canoa cominciano la loro preparazione sul canale artificiale di Sydney, dove ...

Incendi : il WWF attiva il numero solidale 45585 per l’emergenza in Australia : Dallo Spazio, l’Australia appare coperta da una nuvola di fumo, ma il dramma è lontano solo geograficamente: ci coinvolge tutti. Per questo il WWF ha lanciato il numero solidale 45585, attivo dal 15 al 29 gennaio, grazie al quale è possibile donare (con SMS e chiamate) per sostenere l’attività dei centri di recupero nella cura degli animali scampati alle fiamme e per mettere a dimora le prime 10.000 piante del progetto “Due miliardi di ...

Australia - il Wwf : “Si stima un miliardo di animali uccisi dal fuoco”. Il fumo degli incendi visibile fino in Cile e in Argentina : “Oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi in Australia”: l’allarme è stato lanciato dal Wwf in una nota. Il numero, si precisa, è una stima calcolata “utilizzando un metodo che valuta l’impatto del disboscamento sulla fauna”. Una perdita enorme in termini di biodiversità: da settembre a oggi sono andati in fumo 8,4 milioni di ettari in tutta ...

Incendi in Australia - il WWF : “Oltre un miliardo di animali uccisi dalle fiamme” : Incendi in Australia, il WWF: “Oltre un miliardo di animali uccisi dalle fiamme” L’Australia continua a bruciare: gli Incendi degli ultimi mesi stanno letteralmente mettendo in ginocchio non soltanto gli abitanti (le vittime sono arrivate a 25), ma anche gli animali: secondo l’ultimo report del WWF, sono oltre un miliardo gli esemplari rimasti uccisi direttamente o indirettamente dagli Incendi che stanno bruciando il ...

"Oltre un miliardo di animali morti nei roghi in Australia. È un'apocalisse". L'allarme del Wwf : Oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli incendi che hanno bruciato 8,4 milioni di ettari in tutta l’Australia, una superficie equivalente all’intera Austria. Sono le ultime stime del Wwf Australia, diffuse dal Wwf Italia.Secondo l’associazione si tratta di “un’apocalisse”. “Si tratta di una perdita straziante - dice il Wwf - che comprende migliaia ...

Incendi in Australia - le ultime stime del WWF : “Oltre un miliardo di animali uccisi - è l’apocalisse” : Arriva un nuovo terribile aggiornamento sulla situazione Incendi in Australia. Secondo le ultime stime del WWF Australia, infatti, “oltre un miliardo di animali potrebbero essere stati uccisi direttamente o indirettamente dagli Incendi che hanno bruciato 8,4 milioni di ettari in tutta l’Australia, una superficie equivalente all’intera Austria. Un bilancio che può essere descritto con una sola parola: apocalisse. Queste ...

Incendi Australia - il WWF : “Circa 8mila koala dispersi nelle fiamme e già perso il 30% della popolazione” : È sempre più grave l’allarme Incendi in Australia. Nel Nuovo Galles del Sud e nel Victoria è stato dichiarato lo stato di emergenza: siamo davanti ad alcuni dei più pericolosi e catastrofici Incendi che l’Australia abbia mai visto. Solo nel Nuovo Galles del Sud sono stati bruciati più di 4 milioni di ettari, pari al doppio della Lombardia, e il numero aumenta. Secondo le ultime stime dell’Università di Sydney, circa 480 milioni di ...

Australia - la grave crisi dei Koala : il WWF impegnato in un grande piano di conservazione : Secondo gli esperti del WWF oggi in natura sopravvivono circa 200.000 Koala. In questi giorni, dopo la drammatica crisi degli incendi, è riemersa la preoccupazione secondo cui i Koala sarebbero “funzionalmente estinti”. Il WWF Australia e gli scienziati che si dedicano allo studio di questa specie non sono tuttavia d’accordo. I Koala, anche se ridotti al lumicino, svolgono ancora una funzione cruciale negli ecosistemi di foresta ...