7 cose che fanno di te una donna matura (Di domenica 19 gennaio 2020) La maturità non è sinonimo di vecchiaia ma ha a che fare con la connessione con se stessi e la capacità di conoscersi abbastanza da sapere cosa lasciarsi alle spalle e cosa cercare di ottenere combattendo con tutte le nostre forze. Le donne, quando maturano, diventano molto più sicure e si liberano da tutti i legami che non consentono loro di ottenere ciò che vogliono. Ecco, dunque, le 7 cose che ti lasci alle spalle quando diventi una donna matura 1. Moda Non scegli più i vestiti in base al colore o allo stile della moda della stagione ma in base al tuo desiderio di avere un bell’aspetto per sentirti a tuo agio con te stessa, non per adattarti a uno stereotipo. 2. Le pene dell’amore Probabilmente hai già attraversato tutte le fasi dell’amore e hai capito che c’è qualcosa di ... Leggi la notizia su bigodino

