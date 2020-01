Veronica Ursida svela segreti su Uomini e Donne: “Ho scelto di non umiliare” (FOTO) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Continuano le polemiche sul trono over di Uomini e Donne, ad infiammare gli animi, questa volta, è stata Veronica Ursida, ex di Armando Incarnato. Nel corso della precedente messa in onda, il cavaliere è stato messo alle strette da Maria De Filippi allo scopo di chiarire la sua situazione sentimentale al di fuori delle telecamere. A tale scopo, infatti, la padrona di casa ha chiesto di far venire in studio la presunta fidanzata di Incarnato. Quest’ultimo ha accettato, ma i misteri sembrano non essere finiti qua. Veronica, infatti, ha pubblicato una IG Stories in cui ha parlato dell’esistenza di alcuni segreti di cui è a conoscenza davvero molto compromettenti. Uomini e Donne: l’intricato caso di Armando Incarnato Il trono over continua a dare grosse soddisfazioni ai telespettatori. In questi giorni si sta consumando un vero e proprio giallo su Armando Incarnato. Il ... Leggi la notizia su kontrokultura

