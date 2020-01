Tony Colombo e Tina Rispoli in Procura/ Nozze trash, ascoltato anche de Magistris jr (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tony Colombo e Tina Rispoli in Procura a Napoli per l'inchiesta sulle Nozze trash. ascoltato anche Claudio de Magistris, il fratello del sindaco Luigi. Leggi la notizia su ilsussidiario

juornoit : Nozze trash napoletane...interrogatori in Procura - paolochiariello : Nozze trash napoletane...interrogatori in Procura - zazoomblog : Due ore in procura: Tony Colombo parla con i pm - #procura: #Colombo #parla -