Se volete parlare di Hammamet, almeno andate al cinema a vederlo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sui social – un mondo a parte –, del film “Hammamet” del regista calabrese Gianni Amelio, si parla in maniera contrastante e superficiale: quasi partendo da un fastidio più che da una visione. Quasi sempre si tratta di persone che il film non l’hanno visto o non l’hanno “sentito”. Perché seppure Hammamet – una produzione Rai – sulla carta è il racconto degli ultimi sei anni della vita (?) di Bettino Craxi segretario del Psi e presidente del Consiglio nei meravigliosi governi di pentapartito, in realtà è un’opera sulla stoltizia del potere. Dopo gli anni della Milano da bere, il pennellone socialista interpretato da Pierfrancesco Favino – straordinario imitatore di Craxi – è inseguito dai cerberi di Mani Pulite ed ha due condanne sul groppone e malattie che lo secutano. Fugge a Hammamet in Tunisia nel 1994, dove in una villa coloniale stabilisce il suo eremo marino. La sua ... Leggi la notizia su ilnapolista

