Scuola | ricostruzione carriera dei docenti | i consigli di Anief

Cgil - apre a L'Aquila "Avanti Popolo" la Scuola per la ricostruzione sociale : L'Aquila - ‘Avanti Popolo! La scuola del Popolo all’Aquila’ rappresenta per la Cgil e la FLC Cgil dell’Aquila l’occasione per strutturare un percorso già previsto nei programmi delle rispettive segreterie e già parzialmente iniziato. Infatti, è obiettivo della Cgil e della FLC Cgil dell’Aquila quello di rappresentare sul territorio un luogo di confronto, discussione e proposta politico, sociale e culturale insieme a tutte ...