Salvini non digerisce la bocciatura del referendum. E ora se la riprende con la Consulta: “E’ una delle ultime sacche di resistenza del vecchio sistema” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “La Consulta è una delle ultime sacche di resistenza del vecchio sistema e dice che di legge elettorale, di Parlamento e di Governo possono occuparsi solo i partiti, no gli italiani. E’ una scelta contro la democrazia. Poi si andrà a votare perché questi litigano ogni giorno. La decisione della Consulta ha allontanato la democrazia non il voto”. E’ quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al suo arrivo a Catanzaro, tornando a commentare il pronunciamento della Consulta sul quesito referendario sulla legge elettorale. L'articolo Salvini non digerisce la bocciatura del referendum. E ora se la riprende con la Consulta: “E’ una delle ultime sacche di resistenza del vecchio sistema” LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

