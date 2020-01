Paola Iezzi/ "Mia sorella Chiara? Le voglio bene, ma lei ora è un'attrice e..." (Di venerdì 17 gennaio 2020) Paola Iezzi sul duo "Paola e Chiara": "Mia sorella Chiara? Le voglio bene, ma lei ora è un'attrice". Non ci sarà dunque un loro ritorno musicale. Leggi la notizia su ilsussidiario

zazoomblog : Paola Iezzi del duo “Paola e Chiara”: “Lei oggi è un’attrice e io ho una strada davanti a me. Mi diverto a ricantar… - Italia_Notizie : Paola Iezzi del duo “Paola e Chiara”: “Lei oggi è un’attrice e io ho una strada davanti a me. Mi diverto a ricantar… - Noovyis : (Paola Iezzi del duo “Paola e Chiara”: “Lei oggi è un’attrice e io ho una strada davanti a me. Mi diverto a ricanta… -