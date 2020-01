Omicidio Samira, i cani molecolari trovano tracce della mamma scomparsa e scarpe sospette (Di venerdì 17 gennaio 2020) Potrebbero appartenere a Samira El Attar le tracce biologiche e le scarpe da ginnastica che i cani molecolari hanno trovato sulla strada che costeggia via Gorzon Sinistro Inferiore, nello stesso luogo in cui Mohamed Barbri, marito della donna scomparsa il 21 ottobre scorso, si è fermato in piena notte il giorno dopo la sua sparizione. "Siamo in attesa dei risultati dai Ris di Parma". Leggi la notizia su fanpage

