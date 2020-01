Malattie oncoematologiche e percorsi di immunoterapia: un corso-convegno a Sassari (Di venerdì 17 gennaio 2020) Conoscere e capire quei meccanismi immunitari che sono coinvolti nei processi attraverso cui avvengono le alterazioni, che portano allo stabilirsi e allo svilupparsi di molte Malattie oncoematologiche, può aiutare a realizzare specifici percorsi di immuno-terapia. Un vantaggio che si traduce in un impatto determinante sulla prognosi e sulla qualità di vita di molti pazienti onco-ematologici. Questo il tema che sarà messo in evidenza nel corso-convegno che si aprirà il 24 gennaio alla Camera di Commercio di Sassari e avrà come titolo “Prospettive immunologiche in onco-ematologia”. L’incontro, organizzato dalla struttura complessa di Ematologia dell’Aou di Sassari diretta dal professor Claudio Fozza, si aprirà alle 8,30 e, dopo i saluti istituzionali si concentrerà in tre sessioni, due mattutine e una pomeridiana. Tre momenti che consentiranno di concentrare gli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

