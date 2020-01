Luigi Di Maio candida in Campania l'amico e compagno di studi Luigi Napolitano (Di venerdì 17 gennaio 2020) È Luigi Napolitano il candidato più votato alle "parlamentarie" del Movimento 5 Stelle per la scelta del candidato al collegio uninominale Campania 07 del Senato. Napolitano, già candidato alle europee del 2019, ha raccolto 708 voti,superando i 511 di Mariano Peluso, storico attivista del meetup di Leggi la notizia su liberoquotidiano

