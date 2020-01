Lazio-Sampdoria, Serie A: formazioni, pronostici (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lazio-Sampdoria è il primo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A. La Lazio è arrivata alla sua cifra record di dieci vittorie consecutive in Serie A, di fronte si troverà però una Sampdoria in crescita, ormai quasi fuori dalla zona retrocessione grazie alla cura Ranieri: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Lazio – Sampdoria sabato ore 15:00 Aiutata da un pizzico di fortuna e dal clamoroso errore del portiere avversario Ospina, la Lazio è arrivata a quota dieci vittorie consecutive in Serie A per la prima volta nella sua storia. Ora potrebbe diventare la quinta squadra nella storia della Serie A a mettere in fila più di dieci vittorie consecutive dopo Inter, Juventus (quattro volte), Napoli e Roma (due volte). La squadra allenata da Simone Inzaghi continua a battere record su record. Ha superato quota 40 gol dopo le prime 18 giornate in una ... Leggi la notizia su ilveggente

