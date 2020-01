L’attrice Mollie Maxine Fitzgerald, arrestata per l’omicidio della madre (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’attrice Mollie Maxine Fitzgerald è stata arrestata per omicidio: la star di Captain America avrebbe accoltellato la madre Patricia alla schiena il 20 dicembre 2019. La donna avrebbe detto di aver agito per difesa, sostenendo che la madre l’avrebbe agredita con un’arma da taglio. Pochi giorni fa, però, la polizia l’ha arrestata con l’accusa di omicidio. Una vicenda complessa e con molti punti oscuri ancora da chiarire. Mollie Maxine Fitzgerald, 38 anni, che molti conoscevano come come la “Stark Girl” del film Capitan America, avrebbe detto agli agenti arrivati sul posto del delitto di aver agito per legittima difesa. La sua versione dei fatti parlava di un’aggressione da parte della madre Patricia. Il padre di Mollie Maxine Fitzgerald, interrogato dalla polizia, ... Leggi la notizia su bigodino

