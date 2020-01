La "Settimana della Rabbia" in Libano colpisce le banche. Correntisti in rivolta per il tetto ai prelievi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cresce la Rabbia dei libanesi, che oggi – come nei giorni scorsi – sono tornati in piazza a Beirut e in altre città del Paese per quella che hanno definito la “Settimana della Rabbia”. Una Rabbia che si rivolge ai leader politico-confessionali che faticano ad accordarsi per dare un governo al Paese, mentre la crisi economica si fa sempre più grave e le banche hanno imposto restrizioni sui prelievi.Le proteste sono iniziate più di tre mesi fa. Dopo un breve periodo di quiete, i manifestanti sono tornati in strada: protestano contro il peggioramento della crisi economica, che rischia di portare a uno spegnimento di internet, e puntano il dito contro la leadership settaria e le violazioni dei diritti umani. Le forze dell’ordine hanno risposto con gas lacrimogeni e decine di arresti. Thread: Lebanon's police have publicly ... Leggi la notizia su huffingtonpost

