Khamenei al sermone del venerdì: «L’attacco agli Usa guidato da Allah, chi protesta in piazza è un pagliaccio» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si è messo a capo della preghiera del venerdì la guida suprema iraniana Ali Khamenei, come non accadeva da otto anni. E ha incitato la folla a non temere il conflitto con gli Usa, perché Dio guiderà l’Iran. The US govt killed Martyr Soleimani, not in the battlefield but thievishly & cowardly. This abased the US. Before that, such assassinations were the Zionist regime’s specialty.Now, US president says he assassinated Soleimani. God smacks some people to make them confess.— Khamenei.ir (@Khamenei ir) January 17, 2020 Qualcuno nel paese, dice, «cercato di utilizzare l’episodio dell’abbattimento del Boeing ucraino in modo da far dimenticare il sacrificio» del generale Qassem Soleimani, che è un “grande martire”. Quell’abbattimento è stato, aggiunge un «amaro incidente» su cui ogni «ambiguità» va rimossa. The Zionist news empire tried ... Leggi la notizia su open.online

