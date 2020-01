Interviste emergenti: Willie Peyote, il suo rap è una denuncia gentile – Torino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Guglielmo Bruno ha 34 anni. È un rapper, un cantautore, un rocker. Ma prima di tutto, è un artista onesto con se stesso e con quello che canta: «Non ho mai risposto a logiche di “commerciabilità” scrivendo un brano, ci sono cose urgenti di cui parlare e quello che faccio è metterle in rima e cantarle». Il suo ultimo album, Iodegradabile, denuncia l’eccessiva velocità impressa alle nostre vite: «Dall’obsolescenza programmata dei prodotti elettronici, alla moda. Tutto ha una data di scadenza: la musica, le relazioni, i politici. Sembrava che Salvini sarebbe stato al governo per cinque anni, e invece quest’estate ha preferito il Papeete al Viminale». Willie Peyote, questo il nome d’arte scelto dall’artista torinese, nelle canzoni ha sempre affrontato questioni politiche. La sua Io non sono razzista ma… è stata cantata spesso durante i ... Leggi la notizia su open.online

