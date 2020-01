Hammamet? Risarcitorio di un'epoca ma con troppe licenze (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ho visto “Hammamet” il film di Gianni Amelio, prodotto da Agostino Saccà. Una pellicola che mi convince per alcuni versi e che mi lascia perplesso su altri, su molti altri. Proverò a esprimere alcune riflessioni.Il film è sicuramente ‘Risarcitorio’ verso una storia politica, un leader. Non è caricato e appesantito da un pregiudizio politico su un’epoca, non è liquidatorio, si ribella alla storia scritta con le carte giudiziarie. Il regista, con un grande Pierfrancesco Favino nel ruolo di Craxi, ripercorre la parabola di un protagonista del secolo scorso. Racconta la complessità della vicenda, le paure e le sofferenze di un uomo, la sua coerenza. Le scene riaccendono un riflettore sul clima che si era creato nella metà degli anni Ottanta. Fanno nascere un dubbio sulla stagione giustizialista che ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

