Ferrara, vice-capogruppo della Lega alla consigliera: “Tu ti dimetti e noi ti diamo un posto di lavoro” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Lega di Ferrara è nuovamente al centro delle polemiche. Dopo aver previsto un aumento degli stipendi per la giunta, Sindaco compreso, e la polemica sul vice-sindaco che non vuole lasciare la casa popolare prima del tempo, nonostante l'attuale stipendio di 4800 euro mensili, è scoppiato il "caso Solaroli".Ieri sera Piazza Pulita ha mandato in onda un audio registrato dalla ex consigliera leghista Anna Ferraresi, che ha lasciato la Lega passando al gruppo misto alla fine del dicembre scorso. Nell'audio incriminato, che risale a prima dell'addio alla Lega della Ferraresi, si sente il vice-capogruppo leghista Stefano Solaroli farle una proposta indecente: accettare un lavoro dal Comune per dimettersi e smettere così di fare "la rompicoglioni".Solaroli ha parlato in modo esplicito, sostenendo di parlare anche per conto del Sindaco e del vicesindaco: «Tu sai che c’è quel servizio del ... Leggi la notizia su blogo

