De Magistris: Con i sindaci Raggi e Sala una proposta per l’autonomia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il sindaco di Milano, Beppe Sala, depositeranno nei prossimi giorni al Governo e in particolare al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro per l’Autonomia, Boccia, una proposta di legge sull’autonomia. Lo ha annunciato de Magistris che mercoledì scorso ha avuto un incontro al Campidoglio con i suoi colleghi sindaci. Oggi è in corso a Roma una riunione tecnica tra i capi di gabinetto delle tre amministrazioni comunali. «È una novità significativa – ha detto de Magistris – perché vede insieme le tre grandi città italiane, le tre grandi aree urbane dove vivono milioni di abitanti e passano milioni di viaggiatori. Siamo tre città diverse, con tre sindaci diversi provenienti da tre movimenti politici differenti ma abbiamo convenuto di presentare una proposta di legge al ... Leggi la notizia su ildenaro

PoloNadia : @virginiaraggi Visto che hai fatto incontro con altri 2 alla tua altezza Sala e De Magistris tutti e 3 pronti per e… - ildenaro_it : #Bagnoli, Luigi de Magistris: Lunedì 20 via alla #bonifica con la #rimozione dell'#eternit - zazoomblog : Bagnoli de Magistris: Lunedì 20 via alla bonifica con la rimozione dell’eternit - #Bagnoli #Magistris: #Lunedì… -