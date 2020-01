Chiara Nasti, su tutte le furie con i suoi follower, assurdo il motivo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Chiara Nasti accusa i suoi follower e li offende: “Lavatevi”. Sostiene che il suo cane è più pulito di molti di loro Si sfoga sui social network, Chiara Nasti dopo che era stata accusata per aver portato il suo cane al supermercato. Subito però, ha iniziato ad insultare anche alcuni suoi follower sfoggiando un po’ di eccesso di aggressività. Addirittura nei confronti di alcuni follower ha risposto con dicendo “lavatevi”. Tutto è iniziato quando la bella influencer, si è sentita offesa perché qualcuno le aveva fatto notare che non è particolarmente igienico portare un cane al supermercato. Subito è scattata l’ira. La ragazza si era messa in mostra proprio mentre faceva vedere questa sua passeggiata nel market con il suo cagnolino. La sua reazione è stata davvero furiosa, in quanto ha risposto ad alcuni follower “lavatevi” perché in realtà il cane sarebbe molto più pulito di ... Leggi la notizia su kontrokultura

