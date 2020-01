Calcio, ventenne ritrovato cadavere nel naviglio: è omicidio (Di venerdì 17 gennaio 2020) omicidio Calcio: Erion Morina è appena ventenne, quando qualcuno decide di spezzare le sue ali per sempre. Ci troviamo a Calcio, vicino a Bergamo: un tipico, sonnolento paese della provincia italiana. È la fredda alba di una mattina qualsiasi d’inverno, quella del 17 gennaio 2020. Sono da poco passate le sei, quando un passante nota per caso un cadavere galleggiante all’interno del naviglio e lancia l’allarme. omicidio Calcio, il mistero del cadavere nel naviglio Il corpo senza vita appartiene al giovane Erion Morina, ventenne di origine kosovara ma residente in paese. Inizialmente si pensa a un incidente, o anche a un gesto estremo. Ma in seguito vengono trovate evidenti tracce di sangue sul marciapiede, proprio antistante al luogo del ritrovamento del corpo. Le tracce partirebbero da un portone al civico 129 di viale Papa Giovanni e finirebbero proprio sul muretto ... Leggi la notizia su urbanpost

