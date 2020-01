Biathlon, startlist e pettorali di partenza staffetta maschile Ruhpolding 2020: programma, orari e tv (Di venerdì 17 gennaio 2020) Domani 18 gennaio, alle ore 14.15, andrà in scena la staffetta maschile a Ruhpolding (Germania), valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Sulle nevi tedesche ci aspetta una prova di grande impatto spettacolare, con due favorite su tutte: la Norvegia e la Francia. Gli scandinavi dovranno fare a meno dell’asso Johannes Boe, assente per la nascita imminente di suo figlio. Pertanto spetterà a Johannes Dale, Erlend Bjontegaard, Tarjei Boe e a Vetle Sjaastad Christiansen tenere alto il vessillo norvegese. Non sarà impresa facile perché la Francia gode di una condizione strepitosa. I successi in serie di Martin Fourcade, accompagnati anche dai piazzamenti sul podio dei connazionali, alimentano la candidatura al successo della formazione d’Oltralpe. Possibile inserimento tra le due grandi rivali sarà quello dei padroni di casa della Germania, motivati a ben figurare e a ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Biathlon, startlist e pettorali di partenza staffetta maschile Ruhpolding 2020: programma, orari e tv - infoitsport : Biathlon, startlist e pettorali di partenza sprint femminile Ruhpolding 2020: programma, orari e tv - zazoomblog : Biathlon startlist e pettorali di partenza staffetta maschile Oberhof 2020: programma orari e tv - #Biathlon… -