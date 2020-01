Agcom ordina a Rai, Mediaset, Sky e La 7 di "riequilibrare il pluralismo" nei notiziari (Di sabato 18 gennaio 2020) «riequilibrare il pluralismo», il Consiglio dell'Agcom ha deciso a maggioranza di rivolgere a Rai, Mediaset, Sky Italia e La7 «un ordine affinché provvedano ad... Leggi la notizia su ilmessaggero

repubblica : L'Agcom ordina a Rai, Mediaset, Sky e La 7: 'Riequilibrare il pluralismo' [aggiornamento delle 20:09] - eziomauro : L'Agcom ordina a Rai, Mediaset, Sky e La 7: 'Riequilibrare il pluralismo' - tefulmino : RT @janavel7: Per il pluralismo sarebbe necessario avere dei giornalisti e non dei leccapiedi di Salvini (vale soprattutto per la Rai, serv… -