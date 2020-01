The Continental, la data ufficiale della serie di John Wick (Di giovedì 16 gennaio 2020) La serie The Continental ispirata al personaggio di John Wick è stata finalmente rilasciata. Non per frenare l’entusiasmo, ma è giusto specificare che ci sarà un bel po’ da aspettare prima di vedere il primo episodio. La saga del killer John Wick è tra le più attese e apprezzate da tutto il mondo, sopratutto da … L'articolo The Continental, la data ufficiale della serie di John Wick proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

