The Batman, Robert Downey Jr.: "Non vedo l'ora di vedere Robert Pattinson in azione" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Robert Downey Jr. ha rivelato di attendere con curiosità The Batman perché apprezza il talento di Robert Pattinson. Robert Downey Jr. ha dichiarato di stare aspettando con molta curiosità The Batman per poter scoprire l'approccio di Robert Pattinson all'iconico ruolo di Bruce Wayne. La star di Iron Man era ospite del podcast The Joe Rogan Experience quando ha avuto modo di parlare del nuovo progetto tratto dai fumetti della DC. Robert Downey Jr., rispondendo a una domanda su The Batman, ha dichiarato: "Voglio vedere cosa farà Robert Pattinson con la parte. Mi piace quel ragazzo". I due attori non hanno mai lavorato insieme, pur avendo recitato in due segmenti separati realizzati per il progetto Love & Distrust. Robert, ... Leggi la notizia su movieplayer

harrysseyes : @winteriscomving Allora di suo ho visto the witcher e man of steel, e parte di Batman vs Superman (perché mi è rius… - CKDrawsStuff : RT @docmanhattan4: L'adattamento a fumetti di #Batman: Mask of the Phantasm. Ovvero il fumetto ispirato a un film tratto da una serie anima… - Grimphantom_Inc : RT @docmanhattan4: L'adattamento a fumetti di #Batman: Mask of the Phantasm. Ovvero il fumetto ispirato a un film tratto da una serie anima… -