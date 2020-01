Scacco del Governo a Salvini: No al referendum. “E’ una vergogna” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi. “E’ una vergogna!”. Una piccola rivincita da parte della Maggioranza, Di Maio in primis, che ogni giorno deve incassare le defezioni al proprio interno e le critiche dell’opposizione. La Consulta ha detto no al referendum … L'articolo Scacco del Governo a Salvini: No al referendum. “E’ una vergogna” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

