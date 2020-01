Salto con gli sci, Titisee-Neustadt 2020: trampolino “maledetto” per giapponesi e sloveni (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci torna in Germania. Nel weekend infatti si gareggia a Titisee-Neustadt, dove andrà in scena la prima edizione del “Titisee-Neustadt-5”. I punteggi di tutti i salti effettuati verranno tenuti in considerazione anche per una classifica che assegnerà un montepremi di 25.000 euro. In realtà, trattasi di una graduatoria fine a sè stessa. Le due gare assegneranno punti di Coppa del Mondo come di consueto. L’unica differenza tangibile è rappresentata dal fatto che domenica non vi sarà alcuna qualificazione, pertanto tutti gli atleti iscritti potranno prendere parte alla competizione. In questa cittadina del Baden-Württemberg il Salto con gli sci è praticato da oltre un secolo, come testimoniato dal fatto che il primo trampolino, denominato Mühlrain, sia stato edificato già nel 1911. Successivamente tra il 1930 e il 1933 venne ... Leggi la notizia su oasport

nzingaretti : Dobbiamo fare un salto anche sulla rivoluzione digitale: connettere, unire e recuperare i ritardi accumulati con un… - DeuringerEnrico : RT @apetrazzuolo: IL COMMENTO - Martino: 'Milik arriva sempre puntuale all'appuntamento con il gol, tutti si aspettano che faccia il salto… - Marinaliberals : RT @ilsintetico: In attesa che al reparto salumeria arrivi il loro turno fanno un salto nella corsia vicina, fotografano la copertina di un… -