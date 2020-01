Roma e Inter, scambio Spinazzola-Politano in stand-by (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si blocca la trattativa tra Roma e Inter per lo scambio tra Spinazzola e Politano. Matteo Politano alla Roma e Leonardo Spinazzola all’Inter: la trattativa di mercato che sta infiammando gli ultimi giorni di mercato ha subìto un brusco stop- scambio tra Inter e Roma Il grave infortunio occorso a Zaniolo durante il match con la Juventus costringe la Roma a trovare un rimpiazzo per i prossimi mesi. Da qui l’Interesse per il mancino nerazzurro, tagliato fuori dalle idee tattiche di Conte: Politano mal si adatta al 3-5-2 mentre si configura in maniera naturale nello schema di Fonseca come esterno destro offensivo. Tra gli uomini in rosa nella Capitale c’è Leonardo Spinazzola, arrivato in estate nell’ambito di uno scambio con Luca Pellegrini. In questi mesi l’ex Atalanta ha visto il campo con il binocolo, chiuso sia da Kolarov sia da Florenzi ... Leggi la notizia su newsmondo

