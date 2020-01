Quella volta in cui Kate Middleton ha "richiamato" all’ordine Meghan - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Carlo Lanna Ora ci sarebbe un articolo che confermerebbe le voci di litigi e dissidi tra Kate Middleton e Meghan Markle, ancora prima che si parlasse di divorzio dalla Corona I dissidi? In ogni famiglia sono all’ordine del giorno. Le cose si complicano se sei un membro della royal family inglese, dove ci sono regale da rispettare con rigore e ogni atteggiamento è passato al setaccio da stampa e fotografi. Come ad esempio il rapporto (conflittuale) tra Kate Middleton e Meghan Markle. Le due duchesse, stando alle fonti di corte e alla stampa inglese, non hanno mai avuto un rapporto idillico. Caratteri e visioni del mondo diverse, pare che siano le cause principali di un dissidio continuo che, proprio con il divorzio dalla Corona, si è complicato ancora di più. Sta di fatto che i litigi che ci sarebbero stati tra Meghan e Kate non sono mai stati confermati dai diretti ... Leggi la notizia su ilgiornale

