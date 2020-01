Prescrizione, l'imboscata renziana (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il clima è quello dell’imboscata, di chi vuole far saltare il blocco della Prescrizione in aula. Con tanto di voto a favore della proposta del berlusconiano, Enrico Costa, che cancella di fatto la riforma Bonafede. “Assolutamente sì – conferma Matteo Renzi a Radio Anch’io - Italia Viva voterà quella proposta anche perché siamo di fronte a un mostro giuridico”. L’occasione ghiotta dell’ex premier, ormai nel ruolo del guastafeste, è fissata per il 27 gennaio, esattamente 24 ore dopo il risultato dell’Emilia Romagna. Quel dì si materializzerà nell’emiciclo della Camera dei deputati la Pdl dell’azzurro Costa. Ad oggi il pallottoliere di Pd, M5S e LeU raggiunge quota 300 deputati. La sommatoria invece di tutto il centrodestra cui si aggiunge Italia Viva è quotata a 286 ... Leggi la notizia su huffingtonpost

