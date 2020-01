Picco influenza in Italia. Bambini sotto i 5 anni e anziani i più colpiti: i dati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella settimana fra il 6 e il 12 gennaio si è registrato un brusco aumento del numero di casi di influenza soprattutto negli adolescenti e negli anziani. Dopo il lieve calo registrato alla chiusura delle scuole nelle festività natalizie, il numero dei contagi influenzali sale di giorno in giorno e, come riporta il bollettino dell’Iss, … L'articolo Picco influenza in Italia. Bambini sotto i 5 anni e anziani i più colpiti: i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

