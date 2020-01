Per Nordio, la riforma di Bonafede è "un mostro incostituzionale" (Di giovedì 16 gennaio 2020) La nuova legge sulla prescrizione è “un mostro incostituzionale”. Bolla così in un intervista a Il Giornale la riforma Bonafede l'ex pubblico ministero veneziano Carlo Nordio. E confida che la Consulta della Corte costituzionale si opponga e dica no, anche se poi chiosa: “Basta molto meno”, ovvero è sufficiente “il buonsenso”. Perché, a detta di Nordio, “Con le nuove norme il cittadino resta impigliato in un procedimento per un tempo indefinito, ma tendente all'infinito” e tutto questo, spiega, “confligge con il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi”. E se oggi almeno i giudici se dichiarano la prescrizione “sono costretti a motivare, in futuro no”. Nello specifico, secondo l'ex pm, accadrà che “si darà la precedenza ai casi più gravi, a esempio quelli con detenuti” mentre per tutti gli altri, come gli incidenti stradali con vittime, “slitteranno”, si dice ... Leggi la notizia su agi

Fontana3Lorenzo : ?? Anche l'ex magistrato Carlo Nordio afferma che il processo contro Matteo Salvini avrebbe solo uno scopo politico!… - fisco24_info : Per Nordio, la riforma di Bonafede è 'un mostro incostituzionale': La nuova legge sulla prescrizione è “un mostro i… - mirko60036887 : RT @Agenzia_Italia: Per Nordio, la riforma di #Bonafede è 'un mostro incostituzionale' -