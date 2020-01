Pallavolo, Francesca Piccinini torna a giocare: ha firmato con Busto Arsizio (Di giovedì 16 gennaio 2020) A pochi mesi dalla sua decisione di lasciare la Pallavolo, la 41enne schiacciatrice toscana torna in campo grazie all'accordo con Busto Arsizio. "Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni", ha dichiarato Francesca Piccinini. Il sogno di una delle più grandi icone del volley femminile è quello di una convocazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Leggi la notizia su fanpage

