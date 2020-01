Metro A, chiusa fermata San Giovanni: disagi tra utenti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Forti disagi questa mattina alla fermata della Metro A di San Giovanni a Roma. A causa di un guasto tecnico, infatti, la stazione e’ rimasta chiusa e accessibile solo ai passeggeri in uscita. Gli utenti, anche quelli provenienti dalla linea C della Metro, hanno trovato chiuso e in massa si sono riversati verso le fermate di Re di Roma e Manzoni, quelle piu’ vicine. Da pochi minuti e’ stata riaperta completamente. (foto da twitter) L'articolo Metro A, chiusa fermata San Giovanni: disagi tra utenti proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

