L’ennesimo addio a Ziva in NCIS 17, senza un cameo di Tony DiNozzo: video dall’ultimo episodio con Cote de Pablo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alla fine il pubblico ha dovuto dire addio ancora una volta alla David: la storyline di Ziva in NCIS 17 si è conclusa con l'ennesima uscita di scena del personaggio, lo scorso 7 gennaio, stavolta pronta a ricominciare a vivere dopo essersi nascosta per anni perché minacciata da una cellula terroristica. Nell'ultimo episodio di questa stagione in cui era prevista l'apparizione di Cote de Pablo come guest star (17x11), la vicenda umana di Ziva sembra ormai definitivamente conclusa: la pupilla di Gibbs lo ha aiutato a cercare il piccolo Phin, scomparso all'inizio dell'episodio, e ha poi salutato l'intera squadra dell'NCIS, membri storici e nuovi, condividendo dei momenti con ognuno di loro prima di volare a Parigi per ritrovare la sua famiglia. Molto bello l'addio a Palmer, cui ha confidato la sua paura di non essere riconosciuta e ricordata dalla figlia Tali, molto sentito il ... Leggi la notizia su optimaitalia

