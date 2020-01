Le baggianate sulla nave Ss Cotopaxi, “scomparsa” nel Triangolo delle Bermuda (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’immagine (fotoritoccata) che accompagna la bufala (fonte: World News Daily Report) Poche imbarcazioni nella storia della navigazione sono protagoniste di bufale, leggende metropolitane e fraintendimenti quanto la Ss Cotopaxi, il piroscafo mercantile scomparso in mare tra il novembre e il dicembre del 1925 mentre era in viaggio da Charleston, negli Stati Uniti, verso la capitale di Cuba, l’Avana. E l’ultima novità, almeno in termini cronologici, è un picco di viralità della falsa notizia relativa al suo fantomatico ritrovamento al largo di Cuba: una storia di fatto in circolazione da quasi 5 anni, ma che poche ore fa ha richiesto un intervento ad hoc da parte del più autorevole portale statunitense di allerta-bufale. La fake news della nave misteriosamente riapparsa Per farla breve: secondo il sito World News Daily Report, il 16 maggio (non si sa di quale anno, ma ... Leggi la notizia su wired

