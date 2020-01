Lascia soli i figli di 11 e 23 mesi nella vasca da bagno, il più piccolo annega: “Stavo fumando” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il dramma nel Tennessee. Una donna di trentadue anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio. Il figlioletto di 11 mesi è morto annegato mentre stava facendo il bagnetto con la sorellina. La mamma ha detto che si era allontanata per qualche minuto per fumare una sigaretta e ascoltare un po’ di musica. Leggi la notizia su fanpage

HuffPostItalia : Lascia i cani soli in auto, loro si mettono al posto guida e iniziano a suonare il clacson - MassimoSertori_ : Ha lottato fino all’ultimo, ma si è dovuto arrendere alla malattia che anni fa l’aveva colpito. A soli 39 anni ci l… - GianlucaBambace : ??Non credo ci siano molte parole quando un uomo di soli 39 anni lascia una moglie ed una figlia di 2 mesi. @ Breno,… -