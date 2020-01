Lando Buzzanca patrimonio, i figli dal giudice tutelare: «Io rimbambito? Ragiono ancora bene» (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’attore palermitano Lando Buzzanca ha confidato con amarezza, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ in edicola, che i figli Massimiliano e Mario si sono rivolti ad un giudice tutelare per nominare una persona designata da loro loro (o dal giudice stesso) per gestire il patrimonio del padre: «Ho così scoperto che, all’improvviso, per loro sono diventato un rimbambito…», ha spiegato l’84enne. Lando Buzzanca patrimonio, i figli dal giudice tutelare: «Io rimbambito? Ragiono ancora bene» Lando Buzzanca, che è fidanzato con Francesca Della Valle, che ha 35 anni meno di lui, ha voluto rispondere attraverso le pagine del settimanale ‘Oggi’ alla mossa dei suoi eredi: «Questa cosa mi fa stare molto male. Certo, sono anziano… ma Ragiono ancora bene. Ho deciso di vendere la mia casa perché ci sono troppi ricordi legati a mia moglie; qualche anno fa ... Leggi la notizia su urbanpost

