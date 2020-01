La Conferenza di Berlino sulla Libia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quali sono le differenze strategiche e militari, oltre che politiche, tra la guerra in Libia del 2011-2012 e il conflitto attuale, nella Libia post-gheddafiana? Molte. La prima, è che le potenze che hanno iniziato lo scontro tra una ambigua “entità” cirenaica, con forti impronte jihadiste (non dimentichiamo che la Cirenaica, anche con Gheddafi, era la maggiore aurea geografica di provenienza dei jihadisti delle guerre afghane e dell’Asia Centrale) e l’entità tripolitana, erano all’epoca ben distinte e quasi tutte occidentali. Oggi, chi comanda sul terreno in Libia è solo formalmente sottoposto a un droit de regard di altre potenze esterne al quadrante mediorientale o asiatico. Tutta l’Europa, per ignavia, sta per sparire dal quadrante maghrebino e, in futuro, dall’Africa. Che sarebbe, peraltro, il “continente complementare” della penisola eurasiatica. La guerra per procura tra ... Leggi la notizia su ildenaro

GiuseppeConteIT : Appena arrivato ad Algeri, al lavoro per rafforzare i nostri rapporti bilaterali e per affrontare ancora il dossier… - repubblica : Libia, Erdogan: 'Stiamo inviando le truppe'. Haftar e al Serraj confermano presenza a conferenza di Berlino [aggior… - fattoquotidiano : LA DIPLOMAZIA Alla conferenza del 19 attesi anche Sarraj e Haftar. Conte: “Soluzione politica con l’Onu”. Guerini:… -