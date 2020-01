Juventus, Buffon: «Dedicheremo a Demiral le vittorie importanti» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ecco le dichiarazioni di Buffon sugli obiettivi della Juve e su Demiral: «Il suo grave infortunio ha rattristato tutto l’ambiente» Gigi Buffon ha commentato tramite la sua app il brutto infortunio capitato a Demiral e l’inizio dell’anno in casa Juve. Demiral – «Il 2020 è iniziato bene per noi, sicuramente dal punto di vista dei risultati. Il grave infortunio di Demiral ha rattristato tutto l’ambiente, ma ci ha dato ancora più stimoli per potergli dedicare vittorie importanti. Come quella di Roma. O come quella di mercoledì contro l’Udinese» COPPA ITALIA – «Siamo molto contenti per il modo in cui abbiamo affrontato la partita con i friulani. Abbiamo dimostrato di tenere alla Coppa Italia, tanto quanto le altre competizioni. E lo hanno capito anche i nostri tifosi. Vedere l’Allianz Stadium pieno, in una partita in notturna a gennaio, è la dimostrazione di unità ... Leggi la notizia su calcionews24

