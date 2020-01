Inchiesta Aias-Noi Con Loro, il 27 febbraio si torna in aula (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Le eccezioni preliminari per l’udienza sulle onlus, Aias e Noi Con Loro, sono state respinte. Fra le questioni sollevate ci sono quelle relative all’indeterminatezza di alcuni capi di imputazione. Appunto, eccezioni, respinte. Tra gli imputati alla sbarra accusati di peculato, riciclaggio, truffa aggravata e malversazione nei confronti dello Stato figurano la moglie insieme alle figlie dell’ex Premier Ciriaco De Mita. E non solo. Tra gli imputati anche l’ex presidente dell’Aias e consigliere comunale, Gerardo Bilotta. In aula si tornerà il prossimo 27 febbraio. Nel frattempo è stata assunta la decisione di nominare un perito per la trascrizione delle intercettazioni. L'articolo Inchiesta Aias-Noi Con Loro, il 27 febbraio si torna in aula proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

False fatturazioni - scatta il processo per il terzo filone dell’Inchiesta Aias : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Ci sara` il processo anche per il terzo filone dell’inchiesta Aias, quello legato ad un giro di False fatturazioni finalizzate ad evadere il Fisco. E’ quello che ha deciso il Gup del Tribunale di Avellino Francesca Spella, che ha accolto la tesi della Procura, sostenuta in aula dal pm Teresa Venezia, mandando a giudizio per emissione di fatture per operazioni inesistenti in concorso tra loro l’ex ...

