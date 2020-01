Incendio in stazione a Pordenone, danni ingenti e treni fermi: si lavorerà tutta la notte per il ripristino (Di giovedì 16 gennaio 2020) A causa di un principio di Incendio in un pozzetto di cavi, la circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Udine dalle 18.10 di oggi pomeriggio e’ sospesa nella stazione di Pordenone. Sul posto i tecnici di Rfi e i Vigili del fuoco. Rete Ferroviaria italiana fa sapere che alcuni treni sono stati deviati via Cervignano e un servizio sostitutivo con autobus fra Casarsa e Sacile e’ stato attivato. In serata e’ stato reso noto che e’ stata potenziata l’assistenza trenitalia a Udine, Casarsa, Pordenone e Sacile. I danni sono rilevanti, dunque i tecnici RFI lavoreranno tutta la notte per ripristinare i cavi danneggiati. Probabilmente ripercussioni sul traffico si verificheranno anche domani mattina.L'articolo Incendio in stazione a Pordenone, danni ingenti e treni fermi: si lavorerà tutta la notte per il ripristino Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

