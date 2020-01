Il Gran Sasso visto dallo spazio in tutta la sua maestosità: lo scatto di Luca Parmitano (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il maestoso Gran Sasso è l'ultimo soggetto immortalato dall'astronauta italiano Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. visto da 400 chilometri di quota il massiccio degli Appennini si erge imponente nel cuore del territorio abruzzese. Solo alcuni giorni prima AstroLuca aveva fotografato il "suo" Etna. Leggi la notizia su fanpage

